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Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde

25.09.2018 - 08:24 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları 4 yılın zirvesinde

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81.59 dolardan işlem görüyor. En son Kasım 2014'te 80 doların üzerini test eden fiyatlar, yaklaşık 4 yıldır bu seviyenin altında seyrediyordu.

Dün 78,67 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 81,28 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,38'lik artışla 81,59 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,36 dolardan alıcı buldu.

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Pazar günü Cezayir'de düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC üyeleri ve Rusya'nın, ABD'nin üretim artışı talebini kesin bir dille reddetmesi üzerine petrol fiyatları 81 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Öte yandan uzmanlar, ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle piyasada oluşacak arz sıkıntısının karşılanamayacağı endişesinin de fiyatlardaki yükselişi desteklediğini belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 80,92 ile 81,10 dolar aralığının direnç, 80,56 ile 80,74 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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