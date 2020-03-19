Petrol fiyatları 18 yılın en düşük seviyesini gördü | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta petrol devlerinin üretim konusundaki anlaşmazlığı sonrasında 2002’den bu yana ilk kez 25 doların altını gördü.

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta petrol devlerinin üretim konusundaki anlaşmazlığı sonrasında tarihi düşüş yaşayarak 30 dolara gerilemişti. Petrol fiyatları şimdi de koronavirüsün küresel ekonomiyi etkisi altına alması ile aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatı gün içerisinde en düşük 24.97 doları görürken; saat 09.11 itibarıyla 26.27 dolardan işlem görüyor.

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