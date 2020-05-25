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Petrol fiyatı yükseldi

25.05.2020 - 09:26
Petrol fiyatı yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 35,29 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 36,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 35,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 16-22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 21 adet azalarak 237’ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 446 adet azalmış oldu.

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Bu arada, İran'a ait 5 petrol tankerinden ilkinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezuela karasularına ulaştığı bildirildi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilere rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, petrol talebine olumsuz etkilerinin fiyatların orta vadede toparlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturduğunu belirtiyor.

Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin yönü petrol fiyatlarının belirlenmesinde etkili olacak.

Brent petrolde teknik olarak 35,08 ile 35,76 dolar aralığının direnç, 34,40 ile 33,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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