Petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,26 dolardan işlem görüyor.

Dün 71,76 dolardan güne başlayan ve gün içinde 72,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72,17 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla 72,26 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,59 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol ve WTI, ticari endişeler arasında düşüşünü sürdürüyor.

Geçen hafta, ABD'nin İran yaptırımları neticesinde küresel petrol üretiminde yaşanabilecek daralmaları engellemek isteyen Suudi Arabistan, üretimi arttırma teklifinde bulunmuştu. İranlı yetkililer, bu teklife karşı çıkmış ve konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Washington yönetimi, 4 Kasım itibarıyla İran ile petrol ticaretinde bulunan ülkelere yaptırıma hazırlanırken bu ülkelerle ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Bugün, İran nükleer anlaşması ve ticaret savaşları konularında gelebilecek açıklamalar takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 71,75 ile 72,40 dolar aralığının direnç, 70 ile 71,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.