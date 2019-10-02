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Petrol fiyatı kritik seviyenin altında

02.10.2019 - 09:57
Petrol fiyatı kritik seviyenin altında | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,82 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 59,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,24 dolardan alıcı buldu.

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Uzmanlar, dünya ekonomilerinden gelen kötü sinyaller sonrası küresel enerji talebinin azalacağı beklentilerinin, petrol fiyatlarında düşüşe neden olduğuna dikkati çekiyor. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliğin artacağına yönelik beklentiler de talep ve dolayısıyla fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 59,99 ile 60,20 dolar aralığının direnç, 59,29 ile 59,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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