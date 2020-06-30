‹ Önceki Haber Mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi Mayısta 513 yatırım teşvik belgesi düzenlendi Sonraki Haber › Fed Başkanı Powell: Ekonomi olağanüstü belirsiz Fed Başkanı Powell: Ekonomi olağanüstü belirsiz

Petrol fiyatı geriledi

30.06.2020 - 09:38
Petrol fiyatı geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,62 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,95 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 41,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,41 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımı ve benzin tüketiminin artması küresel petrol talebinin canlandığı sinyalini verirken, dün petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ancak Libya'nın petrol ihracatını yeniden başlatmaya çalışması küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini de beraberinde getirdi.

Ülkede petrolün çıkartılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Libya üzerindeki ablukanın kaldırılması için komşu ülkelerle müzakerelerin devam ettiği belirtilirken, ülkenin petrol tesislerinin askeri hedef veya siyasette pazarlık kozu olarak kullanılmaması için çözüm arayışı içinde olunduğu kaydedildi.

Arz tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları baskı altında tutmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,67 ile 41,82 dolar aralığının direnç, 41,52 ile 41,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
116.560 Değişim: 0,62% Hacim : 4.891 Mio.TL Son veri saati : 11:14
Düşük 116.335 30.06.2020 Yüksek 116.831
Açılış: 116.426
6,8549 Değişim: 0,00%
Düşük 6,8372 30.06.2020 Yüksek 6,8569
Açılış: 6,8547
7,6915 Değişim: -0,21%
Düşük 7,6807 30.06.2020 Yüksek 7,7159
Açılış: 7,7075
390,49 Değişim: -0,06%
Düşük 389,05 30.06.2020 Yüksek 391,05
Açılış: 390,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.