‹ Önceki Haber Borsa İstanbul yükselişte Borsa İstanbul yükselişte Sonraki Haber › Asya borsaları Çin hariç geriledi Asya borsaları Çin hariç geriledi

Petrol fiyatı geriledi

25.06.2020 - 10:23
Petrol fiyatı geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 42,89 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 39,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,73 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 540,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

EIA verilerine göre, ayrıca ABD'nin ham petrol üretimi 13-19 Haziran döneminde ortalama 501 bin varil artışla 11 milyon varil oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor.

Talep tarafında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili ikinci dalga riskleri küresel ekonomik büyüme ve dünya genelinde petrol tüketimi beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 40,07 ile 40,17 dolar aralığının direnç, 39,87 ile 39,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
114.139 Değişim: -0,27% Hacim : 17.849 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 113.420 25.06.2020 Yüksek 114.975
Açılış: 114.392
6,8533 Değişim: -0,04%
Düşük 6,8449 26.06.2020 Yüksek 6,8569
Açılış: 6,856
7,6914 Değişim: -0,02%
Düşük 7,6816 26.06.2020 Yüksek 7,6989
Açılış: 7,693
388,83 Değişim: 0,01%
Düşük 388,17 26.06.2020 Yüksek 389,41
Açılış: 388,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.