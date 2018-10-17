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Petrol fiyatı 81 doların üzerinde

17.10.2018 - 09:44
Petrol fiyatı 81 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 81,63 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,87 dolardan güne başlayan ve gün içinde 81,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 81,69 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 81,63 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 72,15 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, İran yaptırımları arz kaynaklı endişeleri artırırken, küresel ekonominin daralacağı beklentileri de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Tahran'da düzenlenen 4'üncü İran Petrol ve Enerji Kongresi'nde, petrol piyasasında arz açığı olduğunu ve fiyatların düşürülmesi için ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

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Zengene, "Petrol fiyatları arz baskısı nedeniyle artıyor ve bunu sözlerle çözümleyemezsiniz. Trump, diğer ülkelere kabadayılık yaparak fiyatları düşürebileceğini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Andreas Michaelis de ABD'nin Avrupa'nın ve Almanya'nın enerji işlerine karışmaması gerektiğini belirterek, Rusya'nın önemli bir enerji partneri olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Brent petrolde, teknik olarak 81,57 ile 81,78 dolar aralığının direnç, 81,15 ile 81,36 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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