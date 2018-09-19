‹ Önceki Haber Türk Vatandaşlığı'na geçiş kriterlerinde düzenleme Türk Vatandaşlığı'na geçiş kriterlerinde düzenleme Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?

Petrol fiyatı 79 doların üzerinde

19.09.2018 - 09:58
Petrol fiyatı 79 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 79,05 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 79,05 dolardan işlem görmeye başladı.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 69,97 dolardan alıcı buldu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin danışmanı Muayyid Hüseyni Sadr, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin uluslararası petrol piyasasındaki yüksek talep ve düşük arz nedeniyle mümkün olmayacağını ve yaptırımlar nedeniyle petrolün mal takasıyla satılacağını belirtti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarının 80 doların üzerine çıkmasında problem görmediğini açıklamasının, piyasalarda Suudi Arabistan’ın daha fazla petrol üretimi için kendini zorlamayacağı beklentisi oluşturduğunu ve bu durumun fiyatları az da olsa yükselttiğini kaydetti.

Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,2 milyon varil artarak 397,1 varile ulaştı. Bu artışa rağmen piyasaların, İran yaptırımlarını fiyatladığı belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 79,13 ile 79,28 dolar aralığının direnç, 78,83 ile 78,98 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


‹ Önceki Haber Türk Vatandaşlığı'na geçiş kriterlerinde düzenleme Türk Vatandaşlığı'na geçiş kriterlerinde düzenleme Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.482 Değişim: 1,68% Hacim : 7.436 Mio.TL Son veri saati : 17:33
Düşük 95.272 19.09.2018 Yüksek 96.499
Açılış: 95.480
6,2589 Değişim: -1,97%
Düşük 6,2333 19.09.2018 Yüksek 6,4203
Açılış: 6,3848
7,3007 Değişim: -2,09%
Düşük 7,2781 19.09.2018 Yüksek 7,5062
Açılış: 7,45685
242,03 Değişim: -1,65%
Düşük 241,17 19.09.2018 Yüksek 248,63
Açılış: 246,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.