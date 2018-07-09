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Petrol fiyatı 77 doların üzerinde

09.07.2018 - 09:55
Petrol fiyatı 77 doların üzerinde

Brent petrolün varili, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 77,64 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,52 dolardan güne başlayan ve gün içinde 77,65 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,13 dolardan açıldı.

AA'nın haberine göre: Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 77,64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,20 dolardan alıcı buldu.

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Uzmanlar, ABD'de geçen hafta açıklanan petrol stoklarının son 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemesinin petrol fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün kararının ardından Körfez ülkelerinin ne kadar üretim artışına gideceklerinin henüz netlik kazanmamış olmasının fiyatların yükselmesini baskıladığı kaydediliyor.

ABD'de ham petrol stokları geçen hafta 4,5 milyon varil azalarak 416,9 milyon varile geriledi. Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkede petrol sondaj kulesi sayısı 5 adet artarak 863'e yükseldi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,72 ile 77,99 dolar aralığının direnç, 77,18 ile 77,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

 


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