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Petrol fiyatı 77 doların üzerinde

29.06.2018 - 10:28
Petrol fiyatı 77 doların üzerinde

Dün 77,38 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,38 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 77,48 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili saat 09.15 itibarıyla 0,16'lik artışla 77,61 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,31 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Libya, Venezuela ve Kanada kaynaklı petrol arzı sıkıntısı ile küresel ekonomik riskler nedeniyle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aldığı günlük petrol üretimini 1 milyon varil artırma kararının fiyatlarda beklenilen aşağı yönlü etkiyi oluşturamadığını kaydetti.

AA'nın haberine göre; öte yandan, ABD'nin müttefik ülkelerine, İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiğini hatırlatan uzmanlar, bunun küresel petrol piyasasında arz eksikliği yaratacağını ve fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceğine işaret ediyor.

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Bu arada, Türk Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın Petrol Hilali bölgesinde yer alan tesislerin idaresinin ulusal petrol şirketi dışındaki yetkisiz oluşumlara devredilmesi yönündeki teşebbüsleri derin endişeyle karşıladığını duyurdu.

Bakanlık, Libya’nın tüm doğal kaynaklarının ve tesislerinin idaresinin bir an önce meşru makamlara iade edilmesi gerektiğini açıkladı.

Küresel petrol piyasasında bugün, ABD'nin İran petrolüne yönelik açıklamalarına verilen tepkiler ile ülkenin sondaj kule sayısı verileri takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 77,70 ile 77,99 dolar aralığının direnç, 77,12 ile 77,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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