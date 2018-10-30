‹ Önceki Haber Devin adı İstanbul Devin adı İstanbul Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Petrol fiyatı 77 dolar seviyesinde

30.10.2018 - 09:44 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatı 77 dolar seviyesinde | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,61 dolardan güne başlayan ve gün içinde 78,00 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 76,77 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,53'lük artışla 77,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,11 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, finansal piyasalarda yaşanacak sert düşüşler ile küresel ekonomik verilerin olumsuz seyrinin fiyatları baskılayacağını kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da Singapur’da katıldığı bir konferansta, petrol ithal eden birçok ülkenin güçlü dolar ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle olumsuz etkilendiğini, küresel ekonomik verilerin de petrol fiyatları üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Brent petrolde, teknik olarak 77,23 ile 77,39 dolar aralığının direnç, 76,91 ile 77,07 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Devin adı İstanbul Devin adı İstanbul Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.415 Değişim: -0,14% Hacim : 5.554 Mio.TL Son veri saati : 16:57
Düşük 88.564 30.10.2018 Yüksek 91.387
Açılış: 90.884
5,4746 Değişim: -1,51%
Düşük 5,4635 30.10.2018 Yüksek 5,5631
Açılış: 5,5583
6,2297 Değişim: -1,51%
Düşük 6,2231 30.10.2018 Yüksek 6,3330
Açılış: 6,32495
215,61 Değişim: -1,93%
Düşük 215,37 30.10.2018 Yüksek 220,08
Açılış: 219,85
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.