Petrol fiyatı 75 doları aştı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74,88 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,78 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.36 itibarıyla 75,19 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,34 dolardan alıcı buldu.

Brent türü ham petrolün fiyatı, Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Vang Şouvın başkanlığında bir heyetin iki ülke arasındaki ticaret savaşına ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için ABD'ye gitmesi ancak görüşmelerden somut sonuçlar alınamaması üzerine yükseldi.

Uzmanlar, dün Çin Ticaret Bakanlığının, toplamda 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergilerin yürürlüğe girdiğine ilişkin duyurusunun piyasalardaki yukarı yönlü baskıda etkili olduğunu belirtiyor.

Pekin yönetimi 8 Ağustos'ta ABD'nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış ve kararın 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 75,19 ile 75,26 dolar aralığının direnç, 75,05 ile 75,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.