Petrol fiyatı 70 dolar sınırında

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,59 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 67,53 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 70,57 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,27 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,96 azalarak 69,59 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,53 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, yükselen petrol fiyatlarının ABD'den gelen petrol sondaj kule sayısındaki artışla baskılanarak gerilediğini belirtti.

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Ayrıca Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el Falih'in, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasının 2019 yılına kadar devam etmesi gerektiğini açıklamasının, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu kaydediliyor.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 19-23 Mart haftasında ABD'de 4 petrol sondaj kulesi hizmete alındı ve ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 804'e yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 69,71 ile 69,91 dolar aralığının direnç, 69,31 ile 69,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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