Petrol fiyatı 70 dolar sınırında

Brent petrolün varili, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüşün ardından, uluslararası piyasalarda 69,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,59 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 69,83 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,63 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 08.55 itibarıyla yüzde 0,28 azalışla 69,43 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,21 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasada petrol fiyatları, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmedik düşüşün ardından son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,6 milyon varil geriledi. Piyasa beklentisi ise stokların 2,6 milyon varil artması yönündeydi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Brent ve WTI petrol türlerinin varil fiyatları çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde artış kaydetti. Petrol fiyatları 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

EIA'nın Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ülkenin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil, gelecek yıl için ise günlük ortalama 11,3 milyon varil olması öngörülüyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) açıklamasına göre, OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi, planlananın üzerine çıkarak yüzde 138'e ulaştı.

Ayrıca, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da üretim kesintisi anlaşması sayesinde Rus bütçesinin 2017’de 21 milyar dolarlık gelir elde ettiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 69,54 ile 69,62 dolar aralığının direnç, 69,38 ile 69,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler