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Petrol fiyatı 65 doların üzerinde

25.12.2017 - 09:16

Brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık 65 dolar seviyesinden Noel tatiline girdi.

Cuma günü 64,66 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,25 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün 65 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 58,36 dolardan alıcı buluyor. 

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Bu arada, Noel Bayramı dolayısıyla uluslararası piyasalarda işlem gerçekleşmiyor. Ayrıca uzmanlar, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin "üretim kısma kararından erken ayrılmayacakları" açıklamalarının, Noel tatili süresince petrol fiyatlarının yatay yönlü seyrini destekleyeceğini tahmin ediyor. 

Brent petrolde teknik olarak 65,17 ile 64,94 dolar aralığının direnç, 64,71 ile 64,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 

 


Etiketler

  • Brent petrol
  • ham petrol fiyatları
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