Petrol fiyatı 63 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,76 dolara geriledi.

Dün 64,47 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,57 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 63,93 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,26 gerileyerek 63,76 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,26 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin petrol üretim ve stoklarındaki artışın fiyatlarını düşürdüğünü belirterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın üretimi kısma kararındaki kararlılığının aşağı yönlü eğilimi kısmen engellediğini kaydetti.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artarak 425,9 milyon varile yükseldiğini açıklamıştı.

Öte yandan, EIA, Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerinin sabit tutularak ortalama 62 dolar seviyesinde olmasının beklendiği bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 63,83 ile 63,89 dolar aralığının direnç, 63,71 ile 63,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.