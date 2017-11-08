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Petrol fiyatı 63 dolara geriledi

08.11.2017 - 10:25

Brent petrolün varil fiyatı, Çin'in ham petrol ithalat rakamlarındaki düşüşün ardından 63,34 dolara geriledi.

Dün 64,05 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,62 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,47 azalarak 63,31 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 56,89 dolardan alıcı buldu. Uzmanlar, Suudi Arabistan'daki gelişmelerle yükseliş eğiliminde olan petrol fiyatlarının Çin'de ham petrol ithalat rakamlarının yılın en düşük seviyesine inmesiyle aşağı yönlü baskılandığını belirtti. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2017 ve 2018'e yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu. Buna göre, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 53 dolar, gelecek yıl ise 56 dolar seviyesinde olmayacağı öngörülüyor. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 63,57 ile 63,61 dolar aralığının direnç, 63,49 ile 63,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 
 


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  • petrolün varil fiyatı
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