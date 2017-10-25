Petrol fiyatı 58 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'dan gelen "üretim kısıntısın uzatılabileceği" açıklamalarıyla 58,39 dolara yükseldi.

Dün 57,36 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,46 doları gören Brent petrolün varili, bu sabah 58,37 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 58,39 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 52,29 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının Suudi Arabistan'ın dün piyasadaki mevcut olan fazla arzı eritmeye kararlı olduğunu açıklamasının ardından dört haftanın zirvesini gördükten sonra bugün yatay seyre geçtiğini kaydetti.

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, sanayileşmiş ülkelerdeki petrol stoklarını 5 yıllık ortalamalara indirmeye kararlı olduklarını ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü önderliğindeki üretim kısıntısı anlaşması sona erse bile üretimin uzun bir süre sınırlanabileceğini söyledi.

Ayrıca, petrol piyasalarında hafta boyunca Irak ve Kerkük'te yaşanan gelişmelerle ABD'de açıklanacak haftalık stok verileri izlenecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 58,40 ile 58,52 dolar aralığının direnç, 58,16 ile 58,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.