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Petrol fiyatı 56 dolar sınırında!

03.10.2017 - 10:14

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ikinci işlem gününde 55,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,70 dolardan güne başlayan ve daha sonra en yüksek 56,74 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,90 dolardan açıldı. Brent petrol, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 55,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,47 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Brent petrolün fiyatında yüksek arz endişeleri nedeniyle dün başlayan düşüşün bugün yavaşlayarak devam ettiğini belirtiyor. Cuma günü ABD'den gelen petrol kule sayısındaki artış ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) katılımcılarının üretimlerinde artış olduğu söylentileri, petrol fiyatlarına düşüş olarak yansımıştı.

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Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 6 yeni petrol sondaj kulesinin devreye girmesiyle ülkedeki toplam kule sayısı 750 oldu.

Petrolün varil fiyatı geçen hafta pazartesi günü, OPEC toplantısı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği gayrimeşru referandumun ardından 59,18 dolara tırmanarak Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,92 ile 55,9 dolar aralığının direnç, 55,84 ile 55,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 


Etiketler

  • dolar endeksi
  • Brent petrolü
  • Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  • petrolün varil fiyatı
  • Baker Hughes
  • petrol sahası
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