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"Petrol fiyatı 40 dolara yükselebilir"

27.04.2020 - 08:57
"Petrol fiyatı 40 dolara yükselebilir" | Emtia Haberleri

OPEC Başkanı Arkab, petrolün varil fiyatının yılın ikinci yarısında 40 dolara çıkmasını beklediklerini belirtti.

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, Cezayir devlet radyosuna konuştu. Arkab, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sert bir düşüşün yaşandığı petrol fiyatlarının ilerleyen günlerde toparlanmasını beklediklerini kaydetti.

Arkab, OPEC üyesi ülkelerin üretimde kısıtlamaya gitme kararının uygulamaya konulmasıyla mayıs ve haziranda petrolün varil fiyatının 40 dolar seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

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OPEC Başkanı Arkab, geçen haftaki büyük düşüşün ardından geçen günlerde petrol piyasasının olumlu sinyaller verdiğine işaret etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, 10 Nisan'da yaptıkları anlaşmayla petrol üretiminde önemli bir kısıtlama kararı almıştı.

Buna göre, OPEC olarak bilinen grubun, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs-30 Haziran arasında 10 milyon varile, 1 Temmuz-31 Aralık 8 milyon varile ve 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 arasında ise günlük 6 milyon varile düşürülmesi kararlaştırılmıştı.


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