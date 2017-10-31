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Petrol 60 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor

31.10.2017 - 12:33

Brent petrolün varili, Suudi Arabistan'nın petrolde üretim kısıntısının 9 ay daha uzatılabileceğini açıklamasının ardından 60,45 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,71 dolardan güne başlayan ve en yüksek 60,98 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 60,49 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.46  itibarıyla yüzde 0,06 gibi kısmi bir azalışla 60,45 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 54,03 dolardan alıcı buldu.     

Uzmanlar, geçen hafta Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısının Mart 2018'den sonra 9 ay daha uzatılabileceği açıklamasının piyasalar üzerinde etkisini sürdürdüğünü ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme yaşandığını belirtti. Böylece, petrolün varil fiyatı 60 doların üzerine çıkarak, Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.     

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Geçen hafta sonu, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki tüm üreticilerle çalışmaya kararlı olduklarını belirterek, petrol talebini ve arzını dengelemek için her önlemi almaya hazır olduklarını ifade etmişti.     

Petrol piyasalarında bu hafta ABD'den gelecek haftalık petrol arzı, stok ve kuyu sayısı verileri takip edilecek.     

 Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 60,53 ile 60,60 dolar aralığının direnç, 60,39 ile 60,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak dikkate alınabileceğini belirtiyor.   


Etiketler

  • OPEC
  • Brent petrol
  • ham petrol fiyatları
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