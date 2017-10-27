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Petrol 59 doların üzerini gördü

27.10.2017 - 10:03

Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününde Suudi Arabistan'dan gelen "üretim kısıntısının sürebileceği" açıklamalarının etkisiyle 60 doları test etmeye başladı.

Dün 58,38 dolardan güne başlayan ve en yüksek 59,53 doları gören Brent petrolün varili, bu sabah 59,34 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,03 gibi kısmi bir azalışla 59,32 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 52,58 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'dan gelen üretim kısıntısının "Mart 2018'den sonra da sürebileceği" açıklamalarının petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışındaki tüm üreticilerle çalışmaya kararlı olduklarını belirterek, petrol talebini ve arzını dengelemek için her önlemi almaya hazır olduklarını açıkladı.

Petrol piyasalarında, ayrıca Irak ve Kerkük'te yaşanan jeopolitik gelişmeler izleniyor.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 59,41 ile 59,50 dolar aralığının direnç, 59,23 ile 59,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak dikkate alınabileceğini belirtiyor. 
 


Etiketler

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