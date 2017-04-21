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Petrol 53 dolarda tutunmaya çalışıyor

21.04.2017 - 08:45 | Son Güncelleme : 21.04.2017 - 10:14

Brent petrolün varil fiyatı ABD benzin stok verilerindeki hareketlilikle haftanın son işlem gününde 53 dolar seviyesinde tutunma çalışıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 53,09 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 53,52 doları görmüştü. Bu sabah güne 53 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,11 değer kazanarak 53,05 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 50,79 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Suudi Arabistan'ın üretimi kısma kararının yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılmasının yeterli olabileceği açıklaması toparlanma için yeterli ivme sağlayamadı.

Kısmı yükseliş çabalarının da sınırlı kaldığı piyasalar, hafta sonu OPEC'in yapacağı üretim kısma süreci sonuçlarının değerlendirileceği gayri resmi toplantıyı izleyecek.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere, mart ayı perakende satışlar, ABD, nisan ayı imalat sanayi PMI, ve ABD, mart ayı ikinci el konut satışları verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 52,50 - 51,30 dolar aralığının destek, 53,45 - 53,10 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor. 


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