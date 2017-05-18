Petrol 52 doların üzerinde işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı 52,10 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 51,24 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,58 doları görmüştü. Bu sabah güne 52,16 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,11 azalarak 52,10 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,03 dolardan alıcı buldu.

Dün akşam, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,8 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 520,8 milyon varile düştüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,4 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 5,2 milyon varil düşüş kaydetmişti.

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ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 9 bin varil azalarak 9,3 milyon varile geriledi. ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki azalışın ardından, küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarında artış görüldü.

Küresel piyasalarda ise bugün İngiltere, nisan ayı perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası tutanakları, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü göstergeler endeksi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,70-53,40 dolar aralığının direnç bölgesi, 51,00-49,80 doların destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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