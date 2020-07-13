OPEC'in petrol üretimindeki payı düştü! En fazla düşüş bu ülkelerde | Emtia Haberleri

OPEC'in, 2018'de yüzde 41,2 olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a geriledi. OPEC üyesi ülkeler içinde yıldan yıla petrol üretiminde en fazla düşüş İran ve Venezuela'da görüldü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2020 Yıllık İstatistik Bülteni'ne göre, dünya genelinde ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 560 bin varil azalarak 75 milyon 262 bin varile düştü.

Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak 29 milyon 375 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in 2018'de yüzde 41,2 seviyesinde olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a indi.

HAM PETROL ÜRETİMİNDE LİDER ABD

OPEC üyesi ülkeler içinde yıldan yıla petrol üretiminde en fazla düşüş İran ve Venezuela'da görüldü. Buna göre, İran'ın günlük ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon 197 bin varil gerileyerek 2 milyon 356 bin varile gerile düştü. Söz konusu dönemde Venezuela'nın günlük ham petrol üretimi ise 498 bin varil azalarak 1 milyon 12 bin varile indi.

Öte yandan dünya genelinde geçen yıl günlük en fazla ham petrol üreten ülke, 12 milyon 232 bin varille ABD oldu. Bu ülkeyi, 10 milyon 625 bin varil ile Rusya ve 9 milyon 808 bin varil ile Suudi Arabistan izledi.

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