‹ Önceki Haber Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı Sonraki Haber › Makine ihracatı 7.6 milyar dolar oldu Makine ihracatı 7.6 milyar dolar oldu

OPEC'in petrol üretimindeki payı düştü! En fazla düşüş bu ülkelerde

13.07.2020 - 15:44
OPEC'in petrol üretimindeki payı düştü! En fazla düşüş bu ülkelerde | Emtia Haberleri

OPEC'in, 2018'de yüzde 41,2 olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a geriledi. OPEC üyesi ülkeler içinde yıldan yıla petrol üretiminde en fazla düşüş İran ve Venezuela'da görüldü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 2020 Yıllık İstatistik Bülteni'ne göre, dünya genelinde ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 560 bin varil azalarak 75 milyon 262 bin varile düştü.

Bu dönemde OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 1 milyon 863 bin varil azalarak 29 milyon 375 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in 2018'de yüzde 41,2 seviyesinde olan küresel ham petrol üretimindeki payı, geçen yıl yüzde 39'a indi.

HAM PETROL ÜRETİMİNDE LİDER ABD

OPEC üyesi ülkeler içinde yıldan yıla petrol üretiminde en fazla düşüş İran ve Venezuela'da görüldü. Buna göre, İran'ın günlük ham petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre 1 milyon 197 bin varil gerileyerek 2 milyon 356 bin varile gerile düştü. Söz konusu dönemde Venezuela'nın günlük ham petrol üretimi ise 498 bin varil azalarak 1 milyon 12 bin varile indi.

Öte yandan dünya genelinde geçen yıl günlük en fazla ham petrol üreten ülke, 12 milyon 232 bin varille ABD oldu. Bu ülkeyi, 10 milyon 625 bin varil ile Rusya ve 9 milyon 808 bin varil ile Suudi Arabistan izledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
118.399 Değişim: 3,13% Hacim : 20.230 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 116.126 13.07.2020 Yüksek 118.399
Açılış: 116.262
6,8610 Değişim: 0,00%
Düşük 6,8452 13.07.2020 Yüksek 6,8729
Açılış: 6,8612
7,7875 Değişim: 0,34%
Düşük 7,7554 13.07.2020 Yüksek 7,8184
Açılış: 7,7611
397,72 Değişim: 0,19%
Düşük 396,00 13.07.2020 Yüksek 400,40
Açılış: 396,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.