OPEC'in petrol üretimi ağustosta arttı

OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta bir önceki aya göre günlük 278 bin varil artışla 32 milyon 560 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Ağustos Ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 490 bin varil artarak 98 milyon 880 bin varil oldu. Ağustosta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 210 bin varil artışla yaklaşık 66 milyon 320 bin varile çıktı.

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 278 bin varil artarak 32 milyon 560 bin varil olarak gerçekleşti. Böylece OPEC'in temmuzda yüzde 32,8 olan toplam küresel petrol arzı içindeki payı geçen ay yüzde 32,9'a yükseldi.

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Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimi en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Irak ve Nijerya oldu. Libya'da günlük üretim 256 bin varil artışla 926 bin varile yükseldi. Irak'ta günlük ham petrol üretimi 90 bin varil artarak 4 milyon 649 bin varile, Nijerya'da günlük üretim 74 bin varil artarak 1 milyon 725 bin varile ulaştı.

Ağustosta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş İran, Venezuela ve Cezayir'de yaşandı. İran'da günlük üretim 150 bin varil azalarak 3 milyon 584 bin varile geriledi.

Venezuela'da petrol üretimi günlük 36 bin varil gerileyerek 1 milyon 235 bin varile, Cezayir'de günlük üretim 14 bin varil azalarak 1 milyon 45 bin varile indi.

PETROLDE KÜRESEL TALEP ARTACAK

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 410 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 230 bin varile ulaşacak. Buna karşın OPEC ülkelerinin 2019'da günlük ham petrol talebinin ise 32 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.

Bu arada, dünya genelinde ağustosta işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 360 olarak açıklandı. Bu kulelerden 563'ü OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

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