OPEC'in petrol kesintisi kararında uyum oranı arttı

Ocak ayında yüzde 137 olan OPEC'in petrol kesintisi kararına uyum oranı şubatta yüzde 147'ye yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla günlük 420 bin varil azalarak 32 milyon 100 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan üretimi ise günlük 6 milyon 910 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 10 bin varil düzeyinde gerçekleşti. Şubatta küresel petrol arzı ise 97 milyon 900 bin varil oldu.

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OPEC'in petrol üretimini düşürmek için aldığı karara uyum oranı şubatta yüzde 147'ye yükseldi.

Petrol üretimde en fazla düşüş Suudi Arabistan, Venezuela ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşti. Suudi Arabistan'da üretim 560 bin varil azalışla 9 milyon 980 bin varil olurken, Venezuela'da da günlük üretim 520 bin azalarak 1 milyon 550 bin varile düştü. BAE'de ise geçen ay üretim günlük 210 bin varil azalarak 2 milyon 800 bin varile indi. ABD'de ham petrol üretimi 135 bin varil artışla 10 milyon 200 bin varile yükseldi. Şubatta OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 58 milyon 900 bin varile çıktı.

IEA'nın tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 99 milyon 300 bin varile ulaşması bekleniyor.

Yıllık talepte 34 milyon 800 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 700 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon 300 bin varil ile Avrupa kıtası izleyecek.

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