‹ Önceki Haber ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde yükseldi ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde yükseldi Sonraki Haber › New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

OPEC'in ham petrol üretimi azaldı

14.07.2020 - 17:28
OPEC'in ham petrol üretimi azaldı | Emtia Haberleri

OPEC, günlük ham petrol üretimi, haziranda bir önceki aya göre 1 milyon 890 bin varil azalarak 22 milyon 270 bin varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı, bir önceki aya kıyasla günlük 2 milyon 950 bin varil azalarak yaklaşık 86 milyon 290 bin varile indi.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 1 milyon 60 bin varil azalışla 64 milyon 20 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise haziranda önceki aya göre 1 milyon 890 bin varil azalışla 22 milyon 270 bin varile geriledi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 25,8 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en çok artıran ülke, Ekvator Ginesi oldu. Ülkede günlük ortalama ham petrol üretimi 24 bin varil artışla 114 bin varile yükseldi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Haziranda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Suudi Arabistan, Irak ve Venezuela'da yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 923 bin varil düşüşle 7 milyon 557 bin varile, Irak'ta 449 bin varil azalışla 3 milyon 716 bin varile, Kuveyt'te ise 199 bin varil düşüşle 356 bin varile geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Raporda bu yıl küresel petrol talebinin günlük ortalama 8 milyon 950 bin varil azalarak 90 milyon 720 bin varil, gelecek yıl ise 7 milyon varil artarak 97 milyon 720 bin varil olması öngörülüyor.

OPEC petrolüne talebin, gelecek yıl günlük 6 milyon varil artarak 29 milyon 800 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, haziranda bir önceki aya göre 103 adet azalarak 1232'ye düştü. Bu kulelerden 455'i, OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
117.741 Değişim: -0,56% Hacim : 23.298 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 117.002 14.07.2020 Yüksek 118.658
Açılış: 118.114
6,8682 Değişim: 0,12%
Düşük 6,8552 14.07.2020 Yüksek 6,8707
Açılış: 6,8599
7,8280 Değişim: 0,56%
Düşük 7,7736 14.07.2020 Yüksek 7,8353
Açılış: 7,7842
399,67 Değişim: 0,53%
Düşük 395,38 14.07.2020 Yüksek 399,78
Açılış: 397,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.