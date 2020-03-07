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OPEC'den karar çıkmadı

07.03.2020 - 15:08
OPEC'den karar çıkmadı | Emtia Haberleri

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo "Bu toplantıyı sona erdirdik ancak istişareler devam edecek, birkaç oylama meselemiz var, herkesi bir araya getirmemiz gerekiyor, fikir birliği önemli. Bu akşam bazı gayriresmi toplantılar yapacağız" dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanları toplantısından herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün yapılan OPEC toplantısında Aralık 2019'da varılan mevcut anlaşmanın bu yıl sonuna kadar uzatılması, ekonomik ve piyasa koşullarının kötüye gitmesi nedeniyle de günlük ham petrol üretiminin 1,5 milyon varil daha düşürülmesi konusunda üye ülkelerin hem fikir olduğunu anımsattı.

Barkindo, doğru karar alabilmek için çok yönlü görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, bugünkü toplantının sonlanmasının asıl nedenin bu olduğunu söyledi.

"TOPLANTI SONA ERDİ, ANCAK GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Toplantıya katılan hiçbir ülkenin 2014-2016 yılları arasındaki olumsuz petrol piyasası koşullarını arzulamadığı görüşünde olduğunu ifade eden Barkindo, "Bu toplantıyı sona erdirdik ancak görüşmeler devam edecek, birkaç oylama meselemiz var, herkesi bir araya getirmemiz gerekiyor, fikir birliği önemli." dedi.

Barkindo, "Bu akşam bazı gayriresmi toplantılar yapacağız. Bu çeyreği nasıl aşacağımız hususunda bir fikir birliği sağlayacağımıza dair iyimseriz." ifadesini kullandı.

Petrol piyasasında yaşanan dengesizlik ve koşulların iyileştirilmesine odaklandıklarını kaydeden Barkindo, bu durumun düzeltilebilmesi için bütün paydaşların birikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Barkindo, OPEC ve OPEC dışı ülkeler arasındaki ittifakın bozulup bozulmadığına ilişkin bir soruya ise "Teknemizin halen çok sağlam olduğundan hiç şüphe yok ve herkesle birlikte yol alıyoruz." yanıtını verdi.

OPEC dışı ülkelerin dün alınan kararına ilişkin yorumlarda da bulunan Barkindo, "OPEC dışı ülkelerin yüzde 90’ı bizimle hemfikir. Ancak bazı ülkelerin bakanlarının başkentlerine dönerek kendi hükümetleriyle daha fazla istişarede bulunmaları gerekiyor." dedi.

RUSYA NETLİK KAZANMADI

Dün, Viyana'da OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplam petrol üretimlerini günlük 1,5 milyon varil daha azaltmalarına ilişkin tavsiye kararı alınmıştı. Söz konusu günlük ek kesintinin 1 milyon varilinin OPEC, 500 bin varilinin ise OPEC dışı ülkelerden yapılması önerilmişti.

OPEC dışı ülkelerin en büyük petrol üreticisi olan Rusya'nın ise 500 bin varillik ek kesintinin ne kadarını karşılayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler, Aralık 2019'da aldıkları kararda günlük petrol üretimlerini bu yılın ilk çeyreğinde toplam 1,7 milyon varil azaltma kararı alırken, Suudi Arabistan da kendi üretimini gönüllü olarak günlük 400 bin varil daha kısacağını açıklamıştı.


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