OPEC üretim kısıntısını derinleştirmek de istiyor

Bazı OPEC üyeleri, üretim kısıntısı anlaşmasını 2018'e uzatmakla birlikte kısıntı miktarını da artırmak istiyor.

Dört temsilcinin verdiği bilgiye göre, bazı OPEC ülkesi bakanları, mevcut üretim kısıntısı anlaşmanın 2018 yılına uzatılma olasılığına ek olarak üretim kısıntılarını daha da derinleştirilmesi ihtimalini görüştüler.

Müzakerelerin gizli olmasından dolayı, kimliklerinin açıklanmasını istemeyen OPEC temsilcileri, görüşmelerin, kesintilerin daha da artırılmasına ilişkin herhangi bir anlaşmayla sonuçlandığına dair bir açıklamada bulunmadılar. Pazartesi günü erken saatlerde, Suudi Arabistan ve Rusya, arz fazlasını ortadan kaldırmak ve fiyatlardaki düşüşü engellemek için, üretim kesintilerinin süresini 2018 yılına uzatmaya niyetli olabileceklerinin sinyalini verdiler. Bu adım, arz fazlasını gidermeye yönelik çabaları, fiyatlar üzerindeki etkilerinin azalması ile birlikte, daha da artırmayı amaçlıyor.

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Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC) ve müttefikleri, anlaşmanın etkinliğine ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda, üretimi kısmak için imzaladıkları tarihi anlaşmaya yönelik taahhütlerini tekrar teyit etmek için yollar arıyorlar. Yükselen ABD Petrol üretimi, kesintilerin piyasadaki üretim fazlasını azaltmayı başaramadığı yolundaki endişesini artırdı. Petrol, geçtiğimiz yıl kesinti anlaşmasının yapılmasından kaynaklanan kazançlarının büyük bir kısmını geri verdi.

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