OPEC üretim kararını 25 Mayıs'ta verecek

OPEC Genel Sektreteri Barkindo, OPEC'in üretim kısıntısını uzatıp uzatmama kararını 25 Mayıs'ta vereceğini belirtti.

Petrol üretimine ilişkin veriler arasındaki farkın kapandığını belirten Barkindo, “Böyle sapmaları en aza indirmek için çok çalışıyoruz” dedi. Barkindo, ülke verileri ve ikincil kaynaklardan sağlanan veriler arasındaki farkın şimdiden azalmaya başladığının altını çizdi.

Petrol kısıntısı anlaşmasına dahil olan tüm OPEC ülkeleri ve diğer üreticilerin, Petrol stoklarını azaltmaya istekli olduğunu vurgulayan OPEC Genel Sekreteri, anlaşmadaki tüm ülkelerin Petrol piyasasına tekrar istikrar kazandırmak istediklerini belirtti.

OPEC Genel Sektreteri Barkindo, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen konferansta OPEC'in üretim kısıntısını uzatıp uzatmama kararını 25 Mayıs'ta vereceğini belirtti. Barkindo, söz konusu kararın uyum komitesinin raporlarına bağlı olacağını söyledi.

Barkindo, OPEC'in kaya Petrolü üreticileri ile yakın çalışmayı denediğini ifade etti.

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