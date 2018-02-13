Ocak ayı petrol raporu açıklandı

Küresel petrol arzı ocak ayında geçen yıla göre 1,5 milyon varil artarak 97 milyon 700 bin varil oldu.

Küresel petrol arzı bu yıl ocak ayında geçen yıla göre 1,5 milyon varil artışla 97 milyon 700 bin varile çıkarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 137'ye yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, OPEC'in ham petrol üretimi ocakta bir önceki ay ile kıyaslandığında değişmedi ve 32 milyon 160 bin varil oldu.

OPEC üyesi olmayan ülkelerin geçen ayki üretimi 175 bin varil düşüşle 58 milyon 600 bin varile geriledi.

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ABD'nin petrol üretimi ise yıllık bazda 1 milyon 300 bin varil artış gösterdi. Raporda, "ABD'nin üretiminin Suudi Arabistan'ın konumuna gelmesi ve bu yıl sonunda Rusya'yı geçmesinin beklendiği" görüşüne yer verildi.

Raporda küresel petrol talebinin 2018 yılı için günlük 1 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Bu arada, IEA'nın 5 Mart'ta yayımlayacağı "Oil 2018" raporunda 2023 yılına doğru petrol piyasasına yönelik daha kapsamlı analiz ve öngörüler ile ocak ayına ilişkin karşılaştırmalı verilerin yer alacağı belirtildi.

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