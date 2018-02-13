‹ Önceki Haber Ton ton dönüş Ton ton dönüş Sonraki Haber › ÜNLÜ & Co’da Murat Gülkan’a yeni görev ÜNLÜ & Co’da Murat Gülkan’a yeni görev

Ocak ayı petrol raporu açıklandı

13.02.2018 - 13:32

Küresel petrol arzı ocak ayında geçen yıla göre 1,5 milyon varil artarak 97 milyon 700 bin varil oldu.

Küresel petrol arzı bu yıl ocak ayında geçen yıla göre 1,5 milyon varil artışla 97 milyon 700 bin varile çıkarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 137'ye yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, OPEC'in ham petrol üretimi ocakta bir önceki ay ile kıyaslandığında değişmedi ve 32 milyon 160 bin varil oldu. 

OPEC üyesi olmayan ülkelerin geçen ayki üretimi 175 bin varil düşüşle 58 milyon 600 bin varile geriledi. 

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'nin petrol üretimi ise yıllık bazda 1 milyon 300 bin varil artış gösterdi. Raporda, "ABD'nin üretiminin Suudi Arabistan'ın konumuna gelmesi ve bu yıl sonunda Rusya'yı geçmesinin beklendiği" görüşüne yer verildi. 

Raporda küresel petrol talebinin 2018 yılı için günlük 1 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşeceği öngörüldü. 

Bu arada, IEA'nın 5 Mart'ta yayımlayacağı "Oil 2018" raporunda 2023 yılına doğru petrol piyasasına yönelik daha kapsamlı analiz ve öngörüler ile ocak ayına ilişkin karşılaştırmalı verilerin yer alacağı belirtildi. 


Etiketler

  • IEA
  • küresel petrol
‹ Önceki Haber Ton ton dönüş Ton ton dönüş Sonraki Haber › ÜNLÜ & Co’da Murat Gülkan’a yeni görev ÜNLÜ & Co’da Murat Gülkan’a yeni görev
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.495 Değişim: -0,28% Hacim : 5.140 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.431 13.02.2018 Yüksek 115.670
Açılış: 115.318
3,8054 Değişim: 0,12%
Düşük 3,7909 13.02.2018 Yüksek 3,8106
Açılış: 3,8008
4,7051 Değişim: 0,72%
Düşük 4,6668 13.02.2018 Yüksek 4,7113
Açılış: 4,67145
162,66 Değişim: 0,70%
Düşük 161,42 13.02.2018 Yüksek 162,82
Açılış: 161,53
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.