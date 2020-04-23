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Mısır fiyatları 3.5 yılın dibini gördü

23.04.2020 - 11:58
Mısır fiyatları 3.5 yılın dibini gördü | Emtia Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler emtia fiyatlarını olumsuz etkilerken, mısır fiyatları 21 Nisan'da 309 dolara kadar gerileyerek Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Küresel büyüme endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi, emtia fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği bilgilere göre, 31 Mart-21 Nisan 2020 döneminde 9 ürün yatırımcısına kazandırırken, 9'u da kaybettirdi.

Söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 21 ile en fazla kazandıran doğal gaz oldu. Doğal gazı, yüzde 6,7 ile nikel ve altın, yüzde 6,5 ile gümüş, yüzde 4,3 ile pamuk, yüzde 3,7 ile bakır, yüzde 3,4 ile platin, yüzde 3 ile kakao ve yüzde 1,5 ile çinko takip etti.

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Bu dönemde yatırımcısına yüzde 18 ile en fazla kaybettiren ise paladyum oldu. Paladyumu, yüzde 17,4 ile Brent petrol, yüzde 6,9 ile mısır, yüzde 6,7 ile kahve, yüzde 5,2 ile kurşun, yüzde 5,1 ile soya fasulyesi, yüzde 4 ile buğday, yüzde 3,9 ile şeker ve yüzde 2,6 ile alüminyum izledi.

Mısır fiyatları, 21 Nisan 2020'de 309 dolara kadar gerileyerek Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) mayıs vadeli kontratının eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilemesi, mısır fiyatlarını olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Mısırın biyodizel ve etanol üretiminde kullanılması sebebiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler mısırda da talep endişelerine neden oluyor.

"ETANOL TESİSLERİNDE ÜRETİMİN DURMASININ MISIRA TALEBİ DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimdeki artış ve Çin ile ABD arasındaki ticaret geriliminin mısır fiyatlarında baskı oluşturduğunu, Kovid-19 nedeniyle büyüme endişeleri ve hayatın durma noktasına gelmesinin de buna eklenmesiyle satış baskısının hızlandığını ifade etti.

Son olarak da petrol fiyatlarındaki düşüşün mısır fiyatlarının gerilemesine yol açtığını belirten Ergezen, tarım emtiaları üzerinde etkili olan değişkenlere dikkati çekerek, "Bunlarda bir değişim olmadığı için mısır fiyatları için de yukarı yönlü bir beklenti şimdilik mümkün görünmüyor." dedi.

Mısırın yüzde 70'inin yem ve endüstriyel ürünlerde kullanıldığını aktaran Ergezen, mısırın biyodizel ve etanol üretiminde de kullanıldığını, petrol fiyatlarındaki düşüşün, etanol fiyatlarını da düşürmesi nedeniyle mısır fiyatları üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyledi.
Ergezen, ABD'de birçok etanol üretim tesisinde üretimin durduğunu, bunun da mısıra olan talebi ciddi oranda düşürmesinin beklendiğini kaydetti.

"2020, MISIR İÇİN KAYIP YILI OLARAK KALABİLİR"

Zafer Ergezen, küresel mısır üretiminin yüksek olacağı bir yılın kendilerini beklediğini ifade ederek, Kovid-19 nedeniyle talebin etkilenmesinin fiyatlar üzerinde baskı unsuru olacağı öngörüsünde bulundu.

Ergezen, "Bu süreç uzadıkça fiyatlar üzerindeki baskının daha da arttığını görebiliriz. Aynı zamanda petrol fiyatları da yakından takip ediliyor. Düşük petrol fiyatları, mısır üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir. Bu açıdan bakıldığında 2020, mısır için kayıp yılı olarak kalabilir." şeklinde konuştu.


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