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Küresel petrol talebi artışı geriledi

03.10.2019 - 14:11 | Son Güncelleme :
Küresel petrol talebi artışı geriledi | Emtia Haberleri

Rusya Enerji Bakanı Novak, "Küresel petrol talebi artışı bu yıl 2018’e kıyasla günlük 500 bin varil geriledi" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın başkenti Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen "İstikrarsız Bir Dünyada Enerji Bağlılığını Korumak" başlıklı oturumda petrol piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticileri olarak piyasada bir kriz durumu görmediklerine işaret eden Novak, "Ancak piyasada kriz durumu olursa, petrol üretimini artırıp veya düşürüp müdahale edebiliriz. Son 3 yıldır böyle yapıyoruz ve bu piyasaların dengelenmesine yardımcı oluyor." diye konuştu.

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Novak, küresel ekonomik büyümenin 2019’da yüzde 3 civarında olmasının beklendiğini dile getirerek, "Ticaret savaşları nedeniyle ABD, Avrupa Birliği ve Çin’de yaşanan ekonomik yavaşlama, petrol talebini de etkiliyor. Küresel petrol talebi artışı bu yıl 2018’e kıyasla günlük 500 bin varil geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarını en çok ABD’nin petrol rezervlerine ilişkin istatistiklerin etkilendiğine işaret eden Novak, "Elbette ABD dünyanın petrol rezervinin sahibi değil ancak piyasa öncelikle bundan etkileniyor." ifadesini kullandı.

Novak, ayrıca fiyatların küresel petrol rezervleri ve özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ülkelerindeki rezervlerden etkilendiğini söyledi.


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