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Küresel petrol arzı geriledi

09.08.2019 - 11:50
Küresel petrol arzı geriledi | Emtia Haberleri

Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 60 bin varil azalışla 100 milyon 190 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi temmuzda günlük 190 bin varil azalışla 29 milyon 710 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 540 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi günlük 35 milyon 250 bin varil olarak gerçekleşti.

Temmuzda OPEC üretimi 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Üretimin düşmesinde Suudi Arabistan'ın üretimi azaltması ve İran ve Venezuela'daki ambargolar etkili oldu. OPEC içinde üretim en çok Suudi Arabistan'da düştü. En fazla artış ise Irak'ta gerçekleşti.

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Grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 120 bin varil düşüşle 9 milyon 650 bin varile indi. ABD'nin ambargo uyguladığı İran'da üretim günlük 50 bin varil düşüşle 2 milyon 230 bin varile gerilerken, ambargo uygulanan Venezuela'da ise üretim günlük 60 bin varil düşerek günlük 810 bin varile indi. Irak'ta ise üretim günlük 60 bin varil artışla 4 milyon 780 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise Kuzey Denizi ve Brezilya'daki üretimin artmasıyla günlük 160 bin varil artarak 64 milyon 940 bin varile çıktı.

Küresel petrol arzı temmuzda bir önceki aya göre günlük 60 bin varil azalarak 100 milyon 190 bin varile indi.

2020'DE TALEP ARTACAK

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 300 bin varil artışla 101 milyon 700 bin varile yükselmesi öngörülüyor. Petrol talebinde 36 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 200 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor. 


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