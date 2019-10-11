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Küresel petrol arzı eylül ayında geriledi

11.10.2019 - 12:08 | Son Güncelleme :
Küresel petrol arzı eylül ayında geriledi | Emtia Haberleri

Küresel petrol arzı, eylülde bir önceki aya göre günlük 1,5 milyon varil düşüşle 99 milyon 250 bin varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi eylülde günlük 890 bin varil azalarak 28 milyon 830 bin varil oldu. OPEC, bu dönemde 2009'dan bu yana en düşük üretim seviyesini gördü.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 330 bin varil olarak kayıtlara geçti. OPEC'in toplam petrol üretimi, söz konusu dönemde, günlük 1,1 milyon varil düşüşle 34 milyon 160 bin varil olarak gerçekleşti.

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Üretimin azalmasında, 14 Eylül'de Saudi Aramco'ya ait iki petrol tesisine düzenlenen saldırıların etkili olduğu kaydedildi. Saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın petrol üretimi yarıya düştü.

OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi, eylülde günlük 400 bin varil düşerek 65 milyon 90 bin varile indi. Kanada, Norveç, Rusya ve Kazakistan'da petrol üretimi azaldı. Böylece, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 1,5 milyon varil düşerek 99 milyon 250 bin varile indi.

IEA, 2020 TALEP TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Rapora göre, küresel petrol talebinin 2020'de günlük ortalama 1 milyon 220 bin varil artışla 101 milyon 520 bin varil olması öngörülüyor. Bir önceki ayın raporunda, IEA 2020'de petrol talebinin 1 milyon 300 bin varil artacağını öngörmüştü.

Petrol talebinde 36 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 32 milyon 300 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon 100 bin varille Avrupa kıtasının izleyeceği öngörülüyor.


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