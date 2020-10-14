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Küresel petrol arzı azaldı

14.10.2020 - 12:08
Küresel petrol arzı azaldı | Emtia Haberleri

Küresel petrol arzı, eylülde bir önceki aya göre günlük 600 bin varil azalışla günlük yaklaşık 91 milyon 100 bin varil oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) eylül ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre günlük 340 bin varil azalışla 24 milyon 80 bin varil oldu.

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 130 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi eylülde günlük yaklaşık 29 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

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OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise bu dönemde günlük 230 bin varil azalışla günlük yaklaşık 61 milyon 880 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 600 bin varil azalışla günlük yaklaşık 91 milyon 100 bin varil olarak gerçekleşti.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük ortlama 8 milyon 400 bin varil azalışla 91 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Petrol talebinde bu yıl günlük 33 milyon 600 bin varille Asya Pasifik bölgesinin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 28 milyon 600 bin varille Amerika kıtası ve 13 milyon 400 bin varille Avrupa'nın izleyeceği kaydediliyor.

Gelecek yıl ise günlük ortalama 6 milyon varil artışla 97 milyon 200 bin varile ulaşması beklenen talebin, Asya Pasifik bölgesinde 35 milyon 600 bin, Amerika kıtasında 30 milyon 600 bin ve Avrupa'da 14 milyon 300 bin varil olacağı öngörülüyor.


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