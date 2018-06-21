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İşte petrol fiyatlarında son durum

21.06.2018 - 09:53
İşte petrol fiyatlarında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,17 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,37 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili saat 09.26 itibarıyla yüzde 0,26'lık azalışla 74,17 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,39 dolardan alıcı buldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, dalgalı seyreden petrol fiyatlarının, ABD'den gelen ham petrol üretim artışı verilerinin ardından düştüğünü kaydetti.

Dün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkenin ham petrol üretiminin geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama bin varil artışla 10,9 milyon varil olduğunu açıkladı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 3,3 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 240 milyon varile yükseldi. Ayrıca ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 426,5 milyon varile gerilediği bildirildi.

Öte yandan, küresel petrol piyasası yarın Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına odaklandı.

Brent petrolde, teknik olarak 74,36 ila 74,52 dolar aralığının direnç, 74,04 ila 74,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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