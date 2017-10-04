‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Dolar fiyatları geriliyor! Dolar fiyatları geriliyor!

İşte Fitch'in 'petrol fiyatları' öngörüsü

04.10.2017 - 09:06

Fitch Ratings, "Küresel piyasada ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altında kalmasını öngörüyoruz" şeklinde açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten, küresel piyasada ham petrol fiyatlarının varil başına 60 doların altında kalmasının öngörüldüğü bildirildi. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde petrol üretim maliyetlerinin düştüğüne dikkat çekildi. ABD'de kaya petrolü üretimindeki artışa işaret edilen açıklamada, kaya petrolünün değişen piyasa koşullarına ve fiyatlarına hızlıca adapte olabildiğinin altı çizildi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 2016'nın sonundan bu yana yüzde 45 artış gösterdiği belirtilen açıklamada, ülkenin ham petrol üretiminin de Temmuz 2016'da günlük ortalama 8,4 milyon varilden geçen hafta 9,5 milyon varilin üzerine tırmandığı vurgulandı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi yapmasının küresel piyasada yakın dönemde arz-talep dengesine yardımcı olmayabileceği belirtildi.

Küresel ham petrol ve petrol ürünleri stoklarının hala yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. Fitch Ratings'e göre, uluslararası en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bu yılın son çeyreğinde ve gelecek sene ortalama 52,50 dolar, 2019'da da ortalama 55 dolar olacak. 

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varili ise bu yılın son çeyreğinde ve gelecek sene ortalama 50 dolar, 2019'da da ortalama 52,50 dolardan işlem görecek. 


‹ Önceki Haber New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı Sonraki Haber › Dolar fiyatları geriliyor! Dolar fiyatları geriliyor!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.908 Değişim: 0,00% Hacim : 2.328 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.908 03.10.2017 Yüksek 103.908
Açılış: 103.908
3,5643 Değişim: -0,21%
Düşük 3,5616 04.10.2017 Yüksek 3,5763
Açılış: 3,5718
4,1964 Değişim: 0,01%
Düşük 4,1912 04.10.2017 Yüksek 4,2063
Açılış: 4,1958
146,29 Değişim: 0,17%
Düşük 145,93 04.10.2017 Yüksek 146,46
Açılış: 146,04
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.