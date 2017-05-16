İran Petrol üretim kısıntısını destekleyecek mi?

İran, tüm OPEC üyeleri katılırsa, petrol üretim kısıntısının 9 ay uzatılmasını muhtemelen destekleyecek.

İran'ın yaklaşımı hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve üye olmayan ülkelerin petrol üretim kısıntısını dokuz ay daha uzatma önerisinin pozitif bir fikir olduğunu söyleyerek, OPEC'in en büyük üçüncü petrol üreticisi İran'ın da, eğer tüm OPEC üyeleri katılırsa, kısıntının uzatılmasını büyük ihtimalle destekleyeceği sinyalini verdi.

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Dünyanın en büyük iki petrol üreticisi Rusya ve Suudi Arabistan, dün petrol üretim kısıntısının Mart 2018'e kadar uzatılması gerektiği konusunda anlaşmışlardı. Genel olarak Suudi Arabistan ile beraber politika izleyen Kuveyt dün yaptığı bir açıklamada kesintilerin uzatılmasını desteklediğini belirtmişti.

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