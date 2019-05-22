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Irak Petrol Bakanı'ndan 'istikrarsızlık' uyarısı

22.05.2019 - 09:43 | Son Güncelleme :
Irak Petrol Bakanı'ndan 'istikrarsızlık' uyarısı | Emtia Haberleri

Irak Petrol Bakanı Samir Gadban, bölgede artan gerginliğin dünya petrol piyasasında istikrarsızlığa yol açtığını belirtti.

Gadban, Suudi Arabistan'da düzenlenen 14. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Üretimi Denetleme Komitesi Toplantısı sonrası yayımlandığı yazılı açıklamada, dünya petrol piyasasının birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Piyasanın maruz kaldığı sorunlara değinen Gadban, "Başta bölgede artan gerginlik ve siyasi durumun meydana getirdiği jeopolitik faktörler olmak üzere Venezuela, Libya ve Nijerya'da istikrarsız petrol üretimi söz konusu. Bunun yanında ABD'nin artan petrol üretimine paralel, ortaya çıkan teknik sorunlar var." ifadelerini kullandı.

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Irak Petrol Bakanı Gadban, söz konusu zorlukların petrol piyasasında karmaşıklık ve istikrarsızlığa sebebiyet verdiğini, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin piyasada gerekli dengenin sağlanmasında istekli olduğunu kaydetti.

OPEC'in 14. Üretimi Denetleme Komitesi Toplantısı, önceki gün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenmişti. 


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