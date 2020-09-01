Gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? 1 Eylül gümüş fiyatları

Ons gümüş, şu dakikalarda 28.84 dolar seviyesinde bulunurken; gram gümüş ise 6.84 lira seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı Özer, gümüş yatırımcıları için takip edilmesi gereken kritik seviyeleri belirtti.

Ons gümüş fiyatı, dün günü 28.13 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 28.14 dolar seviyesinden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 28.87 doları, en düşük ise 28.04 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 12.47 itibarıyla yüzde 2.56 oranında yükselişle 28.84 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 2.77 oranında yükselişle 6.84 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş tarihi zirvesini ise 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolara yükselerek yapmıştı.

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GÜMÜŞTE HANGİ TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ?

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı

Gümüş yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 61 getiri sağladı. Böylelikle getiri anlamında ons altından daha yüksek bir getiri sağlamış oldu.

Geçen hafta Jackson Hole Sempozyumundaki ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın konuşması gümüşteki aşağı yönlü eğilimi sınırlamış görünüyor. Powell, konuşması sonrası dolar endeksinde tablo iyice aşağıyı işaret ediyor. Özellikle bugün 2018 yılından bu yana ilk kez 92 seviyesinin altını görmüş oldu. Bu noktada ons altın ve Euro’daki pozitif korelasyon korunuyor.

Şu sıralar temel ve teknik göstergeler gümüşteki yukarı yönlü eğilimi desteklemekte. Buna karşın teknik olarak 29.50 dolar üzerinde yeni bir alım pozisyonu taşıma konusunda temkinli olurum. Buralar alımların yavaşladığı noktalar. Dolayısıyla 29.50 dolar yakınlarından momentumun yavaşlayıp yavaşlamadığını izlemekte fayda var.

Bu seviyelerden oluşabilecek geri çekilmelerde özellikle 27.20 dolar seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması halinde bu seviye yakınlarından alım yönlü eğilimin sürmesi beklenebilir.

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