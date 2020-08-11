Gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? 11 Ağustos gümüş fiyatları

Ons gümüş fiyatı, geçtiğimiz hafta 7 yılın en yüksek seviyesini görürken; bugün yükseliş eğilimine ara verdi. Ons gümüş yüzde 3'e yakın değer kaybederken; gram gümüş yüzde 4 seviyesinin üzerinde geriledi.

Ons gümüş fiyatı, dün günü 29.13 dolar seviyesinden tamamlarken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 29.26 doları, en düşük ise 27.71 doları görürken; saat 12.36 itibarıyla yüzde 2.78 oranında düşüşle 28.33 dolardan işlem gördü.

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Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 4.27 oranında düşüşle 6.59 lira seviyesinde hareket ediyor.

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