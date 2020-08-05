Gümüş, yatırımcısına 30 günde yüzde 33 kazandırdı | Emtia Haberleri

Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına yüzde 33,1 ile en fazla gümüş kazandırırken, sadece mısır yatırımcısı kaybetti. Ocak-temmuz döneminde yatırımcısına yüzde 34,6 ile en çok Brent petrol kaybettirdi.

Emtia piyasasında yatırımcılara temmuz ayında en fazla gümüş kazandırdı. AA muhabirinin emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlediği verilere göre, temmuz ayında emtia grubu araçlarının 17 tanesi kazandırırken, 1 tanesi kaybettirdi.

Ekonomilerin normale dönerek toparlanmaya başlaması, emtia fiyatlarının üretim maliyetlerine yaklaşması nedeniyle tepki alımlarındaki artış, Kovid-19'a ilişkin olumlu haberler, dünyada hayatın yeniden normale dönmeye başladığına dair artan talep beklentileri, AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşması, emtia fiyatlarını olumlu etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Emtia piyasasında temmuz ayında yatırımcısına en fazla yüzde ile 33,1 ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.

Gümüşün ardından kahve yüzde 17,7 arttı. Ekonomilerdeki toparlanma, Vietnam'da ihracatın artması ve stokların azaldığına yönelik haberler, Brezilya para biriminin dolara karşı değer kazanması kahve fiyatlarını olumlu etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Söz konusu dönemde çinko yüzde 12, altın yüzde 11 artış kaydetti.

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Altının onsu temmuz ayında 1.983,00 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Başta küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci tutumları olmak üzere birçok nedenle altın fiyatları temmuzda rekor üzerine rekor kırdı. Analistler, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi.

Söz konusu dönemde kakao yüzde 9,8, platin yüzde 9,2 buğday yüzde 8, arttı. Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Temmuz ayında paladyum yüzde 7,7, nikel yüzde 7,5, bakır yüzde 6, Brent petrol yüzde, 4,9, alüminyum yüzde 4,5 değer kazandı. Küresel alüminyum üretiminin ve Çin'de alüminyum ithalatının artış kaydettiğine dair haberler alüminyum fiyatlarını olumlu etkiledi.

Kurşun yüzde 3,9, pamuk yüzde 3,8, doğal gaz yüzde 2,7, şeker yüzde 1,3, soya fasulyesi yüzde 1,2 kazandırdı. Temmuz ayında emtia grubu araçlarından yatırımcısına sadece mısır kaybettirdi. Mısır yüzde 4,3 azaldı. Petrol fiyatlarında yaşanan kısmi gerileme ile etkili olan kar satışları, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

7 AYDA EN FAZLA KAZANDIRAN GÜMÜŞ EN FAZLA KAYBETTİREN BRENT PETROL OLDU

Emtia piyasasında yılın 7 ayında 5 ürün yatırımcısına kazandırırken, 13 ürün kaybettirdi.

Kovid-19 ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, yıllık bazda tarım emtialarının performansını olumsuz etkiledi. Küresel büyüme endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi, tarım emtia fiyatlarını bu yıl etkileyen önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Ocak temmuz döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde ile 35,7 ile gümüş oldu. Gümüşün yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemler gümüş fiyatlarının performansının yükselmesine sebep oldu.

Yıllık bazda gümüşün ardından altın yüzde 30 değer kazandı. Yıl boyunca Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu dönemde yükselişine devam ederken, salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

Altının ardından paladyum yüzde 7,9, bakır yüzde 3,4, çinko yüzde 0,9 değer kazandırdı.

Ocak - temmuz döneminde yatırımcısına en fazla yüzde 34,6 ile Brent petrol kaybettirdi. Yıl genelinde salgın nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüş petrol talebini azaltmasına karşın devam eden üretim, depolama sorununu beraberinde getirdi. Depolama kapasitesinin azalmasıyla maliyetin artması sonucu fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemleri, panik havasına neden oldu.

Brent petrolü yüzde 17,8 ile doğalgaz, yüzde 15,7 ile mısır, yüzde 9,8 ile şeker, yüzde 8,5 ile pamuk, yüzde 8,3 ile kahve, yüzde 6,6 ile soya

fasulyesi, yüzde 6,5 ile alüminyum, yüzde 6,1 ile platin, yüzde 5,5 ile kakao, yüzde 4,9 ile buğday, yüzde 3,8 ile kurşun, yüzde 1,6 ile nikel izledi.

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