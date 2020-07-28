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Gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? 28 Temmuz gümüş fiyatları

28.07.2020 - 11:08 | Son Güncelleme :
Gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? 28 Temmuz gümüş fiyatları

Covid-19 pandemisinde yaşanan gelişmelerle güvenli limana artan talep ile yükselişini sürdüren gümüş fiyatları 7 yılın zirvesini gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Covid-19 pandemisinin yeniden yükseldiğine ilişkin belirtilerin yarattığı belirsizliklerin etkisiyle, iniş-çıkışların arttığı hisse senedi piyasalarından çıkıp altın, gümüş ve diğer değerli metaller gibi güvenli limanlara yöneldi. Güvenli limanlara artan talebin etkisiyle yükselişini sürdüren ons gümüş fiyatı 26.20 dolar seviyesine kadar yükselerek son 7 yılın zirvesini gördü.

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Ons gümüş 26.20 dolara kadar yükselerek 7 yılın zirvesine ulaşırken; saat 10.40 itibarıyla 22.43 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş fiyatları ise aynı dakikalarda 5.11 lira seviyesinde hareket ediyor.

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Bu arada, ABD ve Çin arasındaki kriz de, konsoloslukların karşılıklı olarak kapatılmasıyla gelişmeye devam ediyor. ABD’nin, Çin’den Houston, Teksas’taki başkonsolosluğunu boşaltmasını istedikten sonra, Çin de ABD’den Chengdu kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istedi.

 


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