Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 7 Ağustos gümüş fiyatları

Gümüş fiyatı, yatırımcıların güvenli limanlara artan talebinin etkisiyle 29.85 dolara kadar tırmanırken 7 yılın zirvesini gördü.

Covid-19 pandemisinde ikinci dalga endişelerinin artması ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yükselebileceği beklentileri ile emtialara yönelim sürerken; gümüş de en çok kazanç sağlayan emtialardan biri olma özelliğini koruyor. Ons gümüş bugün en yüksek 29.85 dolara kadar yükselerek 22 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Gümüşün ons fiyatı, bugün içerisinde en düşük 27.88 doları görürken; saat 15.18 itibarıyla ise yüzde 2.90 oranına düşüşle 28.07 seviyesinden işlem gördü. Gram gümüş ise şu dakikalarda yüzde 3.35 oranında düşüşle 6.50 liradan işlem görüyor.

##$HABER_986350$##

Ons gümüş tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolara yükselerek görmüştü.

Analistler, Covid-19 pandemisi endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını belirtiyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler