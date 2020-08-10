Gümüş fiyatları ne kadar? Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? 10 Ağustos gümüş fiyatları

Ons gümüş fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 28.69 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda 28.36 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram gümüş ise 6.68 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş fiyatı, geçtiğimiz haftayı 28.30 dolardan tamamlarken; yeni haftada da yükseliş trendini koruyor. Ons gümüş cuma günü 29.85 dolara kadar yükselerek 22 Şubat 2013 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; bugün en yüksek 28.69 dolar seviyesini gördü.

Gümüşün ons fiyatı, saat 13.29 itibarıyla yüzde 0.11 oranına yükselişle 28.36 dolar seviyesinden işlem gördü. Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 0.38 oranında yükselişle 6.68 lira seviyesinde hareket ediyor.

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Covid-19 pandemisinde ikinci dalga endişelerinin artmasıyla emtialara yönelim sürerken; gümüş de en çok kazanç sağlayan emtialardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

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