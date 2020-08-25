Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 25 Ağustos gümüş fiyatları

Ons gümüş, şu dakikalarda 26.58 dolar seviyesinde bulunurken; gram gümüş ise 6.32 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ons gümüş fiyatı, dün günü 26.61 dolar seviyesinden tamamlarken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gümüşün ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 26.80 doları, en düşük ise 26.36 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 13.36 itibarıyla yüzde 0.04 oranında düşüşle 26.58 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 0.03 oranında yükselişle 6.32 lira seviyesinde hareket ediyor.

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Troy Kıymetli Madenler'in analizinde gümüş ile ilgili şunlara dikkat çekildi: "Gümüş, volatilitesi yüksek bir haftayı geride bırakırken, altından ayrışarak yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktı. Gümüşün onsu 26.44 dolar seviyesinden haftaya başlarken beyaz maden, 26.80 dolardan haftalık seansı tamamlayarak önceki haftaya kıyasla hanesine yüzde 1.3 kazanç yazmış oldu."

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