Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 22 Temmuz gümüş fiyatları

Gümüşün ons fiyatı tırmanışını sürdürürken 22.83 dolara kadar yükselerek 7 yılın zirvesini gördü.

Gümüşün ons fiyatı, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için daha fazla teşvik uygulamasına gidileceği beklentileriyle son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Gümüşün ons fiyatı, en yüksek 22.83 dolara kadar çıkarak 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; saat 14.09 itibarıyla yüzde 4.42 oranında yükselişle 22.23 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Gram gümüş ise, aynı dakikalarda yüzde 4.65 oranında yükselişle 4.89 lira seviyesinde hareket ediyor.

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